Банк России выпускает золотые монеты с изображением «Георгия Победоносца»

Банк России представил новые золотые монеты номиналом 100 и 200 рублей с изображением Георгия Победоносца.

Завтра, 30 сентября, Банк России выпустит в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец»:

– номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба – 999)

– номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба – 999)

Тираж монет достигнет 100 тысяч штук каждая. Инвестиционные золотые монеты имеют форму круга диаметром 30,0 и 33,0 мм соответственно. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. По данным пресс-службы Банка России.

— На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет «100 РУБЛЕЙ», «200 РУБЛЕЙ», дата «2025 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте, — сообщили в пресс-службе Банка России.

На другой стороне монет разместилось изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

Боковая поверхность монет рифленая.

Как сообщили в банке, новые монеты – законное средство наличного платежа на территории Российской Федерации без ограничений.