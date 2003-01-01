Банк России выпустит памятную монету «Человек труда»

Монета выходит в серии «Человек труда» тиражом 1 миллион экземпляров и является законным средством платежа на территории РФ.
6 октября Банк России вводит в обращение новую памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей. Монета «Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» выходит в серии «Человек труда», о чем сообщили в пресс-службе банка.
Монета диаметром 22,0 мм имеет форму круга с выступающим кантом по окружности. Боковая поверхность выполнена с прерывистым рифлением. На лицевой стороне расположены надписи «БАНК РОССИИ» и «2025», а также обозначение номинала с защитным элементом.
На оборотной стороне размещено рельефное изображение работницы сельского хозяйства среди колосьев на фоне механизатора на комбайне. В верхней части имеется надпись «ЧЕЛОВЕК ТРУДА».
Тираж монеты составляет 1 миллион экземпляров. Выпускаемая монета является законным средством платежа на территории России и обязательна к приему по номинальной стоимости.
Ранее, мы рассказывали, что Банк России выпускает памятные монеты «Роза» из серии «Алмазный фонд России»