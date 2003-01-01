Банк России выпустит памятную серебряную монету

Тираж монеты — три тысячи штук. Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа .
25 августа Банк России выпустит в оборот серебряную монету номиналом 3 рубля «X Восточный экономический форум». В пресс-службе банка сообщили, что монета диаметром 39,0 миллиметра.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий край-кант.
— На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2025 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте, — рассказали в банке.
На оборотной стороне монеты изображен вантовый мост, птицы и эмблемы с надписью «Восточный экономический форум», а также римская цифра Х.
— Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты — 3,0 тыс. штук. Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, — подчеркнули в пресс-службе.