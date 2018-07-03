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Новости. Экономика
13:09, 03 Июля 2018

Банк "Советский" в Петрозаводске приостановил операции

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В столице Карелии филиал банка "Советский" прекратил все операции.

xКак рассказали сотрудницы банка, утром они пришли на работу, но потом пришло сообщение, что у банка приостановлена лицензия. После этого все операции были приостановлены.

В отделении филиала посетители встречаются пока крайне редко. Один из мужчин хотел поменять валюту, но ему это не удалось. Другой хотел получить проценты по вкладу, но сделать это оказалось невозможным.

"С вкладами все будет нормально. Не переживайте, будут все выплачены, только пока не известно каким банком", - заверили они одного из вкладчиков.

"Интуиция подвела, не надо было договор перезаключать", - отметил клиент банка.

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