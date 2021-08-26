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Банки будут идентифицировать клиентов по венам на ладонях

Новости. Общество
09:00, 27 Августа 2021
фото: Алексей Даничев / РИА Новости

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Биометрическая идентификация по венам на ладонях станет одной из возможностей для банков опознавать своего клиента.

По сообщению «Российской газеты», такой опцией Центробанк намерен дополнить Единую биометрическую систему (ЕБС).

В Центробанке пояснили, что технология уже протестирована и доказала высокую эффективность. Она помогла бы опознавать людей, испытывающих сложности при разговоре.

Представитель Центробанка подчеркнул, что для введения такого способа надо включить устройство в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний.

По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, решение Банка России кажется правильным с точки зрения идентификации людей с ограниченными возможностями, но слабо реализуемым на практике в текущей ситуации. "Сейчас в ЕБС накоплено 180 000 биометрических шаблонов россиян. Если вводить новую модальность для всех, то клиентам придется досдавать биометрию.

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