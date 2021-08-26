Банки будут идентифицировать клиентов по венам на ладонях

Биометрическая идентификация по венам на ладонях станет одной из возможностей для банков опознавать своего клиента.

По сообщению «Российской газеты», такой опцией Центробанк намерен дополнить Единую биометрическую систему (ЕБС).

В Центробанке пояснили, что технология уже протестирована и доказала высокую эффективность. Она помогла бы опознавать людей, испытывающих сложности при разговоре.

Представитель Центробанка подчеркнул, что для введения такого способа надо включить устройство в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний.

По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, решение Банка России кажется правильным с точки зрения идентификации людей с ограниченными возможностями, но слабо реализуемым на практике в текущей ситуации. "Сейчас в ЕБС накоплено 180 000 биометрических шаблонов россиян. Если вводить новую модальность для всех, то клиентам придется досдавать биометрию.