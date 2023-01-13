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Банки могут обязать выплачивать компенсации россиянам, у которых мошенники похитили деньги

Новости. Общество
22:00, 13 Января 2023
фото: © ТАСС

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Рассматривается вопрос о создании механизма выплаты банками компенсаций клиентам, пострадавшим от мошенников.

Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству и Центральному банку.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий», — сообщается на сайте Кремля 13 января.

Доклад необходимо представить до 1 июля 2023 года.

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