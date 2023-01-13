Банки могут обязать выплачивать компенсации россиянам, у которых мошенники похитили деньги

Рассматривается вопрос о создании механизма выплаты банками компенсаций клиентам, пострадавшим от мошенников.

Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству и Центральному банку.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий», — сообщается на сайте Кремля 13 января.

Доклад необходимо представить до 1 июля 2023 года.