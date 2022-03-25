Банки начали блокировать карты граждан из-за подозрений в «нестандартном поведении»

Банки начали следовать полученным в середине марта рекомендациям ЦБ обращать особое внимание на «оптовые закупки» с целью спекуляции.

Собеседник «Коммерсанта» в банке топ-20 пояснил, что речь идет, в частности, об отключении карт гражданина после операций, «где очевидна закупка для перепродажи».

Центробанк требует от кредитных организаций обращать повышенное внимание на операции, связанные с «нестандартным поведением» клиента, аномалии в трансакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые «ассоциируются с текущей экономической ситуацией».

«Например, нехарактерный для частного потребителя рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи», — говорится в письме.

В письме ЦБ нет четких критериев «спекулятивных операций». Поэтому банки сами определяют, кого и по каким правилам относить к приобретающим излишний товар для перепродажи и к кому принимать антиотмывочные меры, вплоть до полного отказа в проведении операции и отключения дистанционного банковского обслуживания.