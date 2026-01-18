РЕКЛАМА
Вызов для взрослых: детский омбудсмен Карелии о том, как удержать поколение Альфа от трагедий
19 января, 10:55 Статьи
Новости

В Карелии стартовала неделя информирования о Детском телефоне доверия

20:21

Земля подверглась воздействию мощнейшего за десятилетие потока радиационных частиц

20:02

Ремонт моста к онежским петроглифам выполнен наполовину

19:35

Банки начали массово блокировать карты и счета россиян

19:15

Экс-кандидат в мэры Петрозаводска рассказала о своем выгорании от работы в секс-шопе

19:02

«Срезают лазером сосули»: проверили, насколько опасно ходить по тротуарам в центре Петрозаводска

18:50

Диспансеризация 2026: какие исследования добавлены в обязательный список

18:32

Предприятие «Прорыв» завершит строительство производственного здания в Петрозаводске в 2026 году

18:10

Стало известно, кто сбил 11-летнюю девочку на Кукковке в Петрозаводске

18:02

Представители Полины Лурье получили ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках

17:48

В Карелии очистили более 12 тысяч километров железнодорожных путей

17:32

Тепло и горячая вода вернулись не ко всем жителям Кукковки

17:15

Новые правила вступили в силу для пассажиров поездов в 2026 году

17:04

Во вторник в Карелии обещают снег и до -7°С

17:00

Доходы в бюджете Петрозаводска впервые превысили 14 млрд рублей

16:54

Освященную воду можно набрать возле трех храмов в Петрозаводске

16:49

Тотальный диктант в Петрозаводске пройдет 18 апреля 2026 года

16:28

Парфенчиков: в Петрозаводске при поддержке правительства инвесторы реализуют более 80 проектов с созданием 11 тысяч рабочих мест

16:23

Автомобиль «Жигули» с подростками улетел в сугроб после дрифта на кольце

16:18

Названа одна из причин возможного уменьшения будущей пенсии

16:10

Верховный суд Карелии оставил под арестом экс-депутата Владимира Кванина по делу «Автоспецтранса»

15:58

Скончался бывший председатель исполкома Медвежьегорского района

15:45

Шандалович отметил рост инвестиционной привлекательности Петрозаводска

15:37

Общемировое состояние богатейших людей планеты достигло исторического максимума

15:29

В Карелии на Онежском озере пропал рыбак

15:23

11-летняя девочка пострадала под колёсами авто в Петрозаводске

15:19

В Жилнадзоре Карелии напомнили, какие организации отвечают за уборку снега и наледи

15:08

Экс-глава Медвежьегорского района стал судьей первой категории по самбо

15:02

Карелия в минувшем году полностью освоила 6 млрд рублей на расселение аварийного жилья

14:46

Экологическая безопасность — на постоянном контроле: ЦЕМЕНТУМ подводит итоги года по замерам на карьере «Шокшинский кварцит»

14:37

Депутат назвал причины попадания Карелии в аутсайдеры рейтинга по преступности

14:36

В Петрозаводске рассказали, что восьмая часть всех жителей города - самозанятые

14:32

Конкурс снеговиков пройдет в день закрытия фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске

14:16

Препарат «Эводин» для диабетиков привезли в Карелию

14:08

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений России для трёхдневного отдыха в январе

14:01

В Сыктывкаре взрыв светошумовой гранаты в центре подготовки МВД унес жизнь девушки-курсантки

13:45

На Земле во вторник ожидаются очень сильные магнитные бури

13:30

Общественная палата России предлагает продлить работу детсадов

13:16

Выведенные из строя самолеты вернут на маршруты российских авиакомпаний

13:04

Артур Парфенчиков провел рабочую встречу с новым директором Онежского судостроительно-судоремонтного завода

12:55

Детский омбудсмен Карелии рассказал о главной ошибке взрослых в экстренных ситуациях

12:47

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой вступает в силу 27 января

12:41

В Карелии поймали рыбу гигантских размеров

12:20

Мошенники притворяются техподдержкой портала «Госуслуги»

12:08

В Петрозаводске задержали серийного вора

11:43

Электронный посадочный талон станет официальным документом для посадки на самолет

11:29

На Ключевой решали, кто ответит за снег у тренажёров и как вывезти сугробы от машин

11:15

Автомобиль сбил электровелосипедиста в центре Петрозаводска

11:06

17-летний подросток пострадал в ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске

10:48

Два человека погибли в столкновении иномарки и «КамАЗа» на трассе «Кола»

10:31

Подача тепла на Кукковке в Петрозаводске восстановлена

10:01

Ушёл из жизни режиссёр мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

09:49

Жительница Пудожа перешла по ссылке и лишилась денег

09:28

Карелия снова стала регионом с самым высоким уровнем преступности в России

08:59

Салон красоты горел в Карелии ночью

08:39

В Карелии на онкоучёте состоит более 22 тысяч пациентов

08:21

На набережной Петрозаводска начали готовить снег для «Гипербореи»

08:01

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

07:41

Символом 2026 года по версии Союза охраны птиц России стала чомга

07:21

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня

07:01

Администрация города отказывается брать на баланс дорогу на Муезерской

06:41

Новые правила для авиаперевозчиков вступают в силу в России с 1 марта

00:10

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Новый учебник по географии будет дополнен цифровыми технологиями

22:01

Коммунальщики устранили повреждение на сетях на Кукковке

21:31

Коммунальщики сообщили о завершении сварочных работ на Кукковке

19:16

Пескоразбрасыватель полностью выгорел на дороге в Приладожье

19:01

Юный геймер из Костомукши «подарил» мошенникам 306 тысяч рублей матери

18:32

«Проиграли во всем»: «Динамо-Карелия» вновь уступило соперникам по МХЛ

17:46

Лишь местами до -9°С: совсем не крещенский прогноз на 19 января

17:01

«Мы в ответе за тех, кого приручили»: в Карелии посчитают зимующих уток

16:32

15 дорогостоящих операций будут доступны россиянам по ОМС

15:27

Коммунальщики меняют поврежденный участок трубы на Кукковке

14:31

Системе охлаждения мобильного катка на площади Кирова в Петрозаводске потребовался ремонт

14:16

Уголовное дело возбудили после истории с подвозом школьника в деревне Виданы

13:46

Двухэтажный дом полностью сгорел в Муезерском районе

13:01

Ситуацию с теплоснабжением на Кукковке держат на контроле городские власти

12:20

Без тепла на Кукковке остались жители 210 домов и воспитанники Кадетского училища

11:48

Жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях

11:15

30 россиянам отказали во въезде в Финляндию в 2025 году

10:46

Международный день снега сегодня отметят на трассе «Фонтаны»

10:02

Оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2026 года

09:46

Жители Карелии стали жертвами мошенников в первые дни наступившего года

09:11

Карельская спортсменка вошла в пятёрку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону

08:31

Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

08:01

Жителей Карелии приглашают на арктический снежный фестиваль «Тропами Метсолы»

00:11
Банки начали массово блокировать карты и счета россиян
Сегодня 19:15 Общество
Поделиться

С начала января под временные блокировки попали от 2 до 3 млн граждан.

фото: © Столица на Онего

Такие данные приводит «Коммерсант», ссылаясь на данные компании «Информзащита». По данным издания под блокировку попадают 1-2% от всех активных клиентов банков. Самое удивительное, что в большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовывают в Центробанк (ЦБ). К этим пострадавшим от блокировок добавились также клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах. Например, блокировка наступала, когда клиент несколько раз подряд пополнял счет.

Как выяснилось, все дело во вступившем с 1 января приказе ЦБ, который расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ вдвое, до 12 критериев. Проще говоря, банки принимают обычные операции за мошеннические и на всякий случай блокируют счета и карты. Причем процедура реабилитации через ЦБ РФ занимает до 15 рабочих дней и плохо понятна гражданам.

Центробанк признаёт, что «перегнул палку» в борьбе с мошенничеством, но считает меры необходимыми из-за высокой активности мошенников. Эксперты и правозащитники требуют системных изменений: обязательного обоснования блокировок, ускоренной процедуры обжалования, пересмотра антифрод-критериев и даже законодательных поправок, включая компенсации за ошибочные блокировки.

Ранее мы рассказывали, что мошенники притворяются техподдержкой портала «Госуслуги». 

Обсудить (0) в ленту
