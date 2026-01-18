Банки начали массово блокировать карты и счета россиян

С начала января под временные блокировки попали от 2 до 3 млн граждан.
Такие данные приводит «Коммерсант», ссылаясь на данные компании «Информзащита». По данным издания под блокировку попадают 1-2% от всех активных клиентов банков. Самое удивительное, что в большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовывают в Центробанк (ЦБ). К этим пострадавшим от блокировок добавились также клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах. Например, блокировка наступала, когда клиент несколько раз подряд пополнял счет.
Как выяснилось, все дело во вступившем с 1 января приказе ЦБ, который расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ вдвое, до 12 критериев. Проще говоря, банки принимают обычные операции за мошеннические и на всякий случай блокируют счета и карты. Причем процедура реабилитации через ЦБ РФ занимает до 15 рабочих дней и плохо понятна гражданам.
Центробанк признаёт, что «перегнул палку» в борьбе с мошенничеством, но считает меры необходимыми из-за высокой активности мошенников. Эксперты и правозащитники требуют системных изменений: обязательного обоснования блокировок, ускоренной процедуры обжалования, пересмотра антифрод-критериев и даже законодательных поправок, включая компенсации за ошибочные блокировки.
Ранее мы рассказывали, что мошенники притворяются техподдержкой портала «Госуслуги».