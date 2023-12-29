Банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги по новым правилам

Новый закон заработает в России в июле 2024 года.

В 2024 году банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками денежные средства по новой схеме: в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента и в случаях, установленных законом. Соответствующие изменения в закон о национальной платежной системе вступают в силу с 25 июля 2024 года. Об этом пишет rbc.ru.

Банк отправителя должен вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента — физического лица в следующих случаях:



— если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». ЦБ собирает эту базу на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств и т. п. Кредитные организации получают от ЦБ сведения из этой базы;

— если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента;

— если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах. Если же клиент не предупредил банк о потере контроля над картой, то банк может не возмещать средства. В этом случае также указан срок для возврата трансграничного перевода — 60 дней.



Кроме того, банки смогут на два дня блокировать переводы на подозрительный счет и уведомлять об этом клиентов. За этот период человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймет, что находится под влиянием злоумышленников.



Еще одно нововведение — банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, если от МВД поступила информация о том, что они занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств.