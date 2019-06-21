Банки не всегда имеют право взыскивать остаток долга по ипотеке

Банки не должны требовать с должника выплаты остатка долга по ипотечному кредиту, если получили выплату от страховой компании.

Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

"Речь идет о том, что после вступления в силу поправок в закон об ипотеке в 2014 году банки не должны требовать с должника выплаты остатка долга по кредиту, если банк получил выплату от страховой компании по программам страхования ответственности заемщика либо страхования финансовых рисков кредитора", - пояснил Швецов, чьи слова цитирует RNS.

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