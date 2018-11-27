Банки придумали новый способ противостоять мошенникам

Банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы – в пределах одной тысячи рублей.

Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать.

По словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству.

Политика банков направлена на пресечение различных нелегальных схем, рассказал финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

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