Банки России выдали в этом году рекордную сумму ипотечных кредитов

За 10 месяцев 2021 года россияне взяли больше ипотечных кредитов, чем за любой предыдущий год.

Банки в России с января по октябрь выдали на 4,28 триллиона рублей ипотеки, что не только превышает результаты за аналогичный период прошлого года, но и за весь тот год, а также и за все другие периоды наблюдений, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), располагающее информацией о 95% выдаваемых в стране ипотечных кредитах. Информация об этом появилась на РИА Новости.

«Несмотря на октябрьское сокращение ипотечного кредитования, количество выданных с начала года ипотечных кредитов (1,48 миллиона кредитов) все еще на 12% больше, чем за январь–октябрь прошлого года (1,33 миллиона кредитов), а объем кредитования (4,28 триллиона рублей) оказался не только на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,27 триллиона рублей), но и превысил объем кредитов, выданных за весь 2020 год (4,27 триллиона рублей), как и за любой другой предыдущий год», — говорится в сообщении.

В том числе в октябре граждане взяли 145 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 440 миллиардов рублей. В количественном же выражении выдачи сократились на 4% по отношению к прошлому сентябрю и на 29% по отношению к октябрю прошлого года. А объем предоставленных средств снизился за месяц на 2% и на 16% в годовом выражении.

При этом средняя полная стоимость ипотечного кредита (ПСК) в октябре выросла на 0,1 процентного пункта, до 9,3% годовых.

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, к снижению количества выдаваемых новых кредитов на покупку жилья во второй половине года привели быстрый рост стоимости квадратного метра, а также увеличение ставок в сегменте ипотечного кредитования. «Тем не менее, выдачи в этом году все еще остаются рекордными как в количественном выражении, так и по объему предоставленных средств в особенности. Последнее обстоятельство связано с существенным ростом средней суммы, которую россияне берут в долг», — пояснил он.