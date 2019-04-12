Банки снизили ставки по кредитам для муниципальных образований Карелии

Средневзвешенная процентная ставка по банковским кредитам, привлеченным муниципальными образованиями Карелии, по состоянию на 1 апреля составила 8,3% годовых.

Это меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, когда ставка равнялась 9,7% годовых, сообщает Минфин Карелии.

Общий объем муниципального долга в республике с начала 2019 года снизился на 165 млн рублей и на 1 апреля составил 3,7 млрд рублей.

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