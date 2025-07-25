Банки стали на месяцы блокировать счета россиян

Подозрительными операциями могут посчитать даже переводы друзьям.

Банки начали чаще блокировать счета россиян на длительные сроки — до полугода. Как выяснили «Известия», причиной могут стать обычные переводы друзьям или оплата покупок в магазине.

Клиенты жалуются, что разблокировка затягивается. В некоторых случаях люди ждали возврата доступа к деньгам 4-6 месяцев. Особенно много жалоб поступает на «МТС Деньги» и ВТБ.

Центробанк объясняет такие меры борьбой с дропперами — людьми, которые помогают мошенникам переводить деньги. Банки проверяют подозрительные операции, что занимает время.

Эксперты советуют указывать назначение платежа при переводах («подарок», «помощь»), не переводить деньги незнакомцам, использовать сервисы совместного сбора вместо чатов и работать только с продавцами, которые дают чек.

Если счет заблокировали ошибочно, можно пожаловаться в банк или напрямую в ЦБ через интернет-приемную.