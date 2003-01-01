Банки в одностороннем порядке меняют условия выданных кредитов

Российские заемщики столкнулись с тревожной тенденцией: банки без предупреждения начинают изменять условия уже действующих кредитов.

Как выяснили «Известия», финансовые организации в одностороннем порядке увеличивают срок кредитования, пересматривают процентные ставки и размер ежемесячного платежа.

Поводом для таких изменений часто служат малозаметные для клиента нарушения. Среди типичных случаев — просрочка платежа всего на один день, отключение платного пакета услуг, предоставлявшего льготные условия, или внесение платежа в размере, меньшем «рекомендованного» банком. После этого вернуться к первоначальным, более выгодным параметрам кредита практически невозможно.

Например, клиент Совкомбанка после однодневной просрочки обнаружил, что срок его займа вырос с трех до пяти лет, а обещанное снижение ставки не произошло. Аналогичные жалобы поступают на такие банки, как МТС Банк и Почта Банк.

Эксперты подтверждают, что такие действия кредиторов, как правило, формально законны, поскольку право на изменение условий прописано в договоре. Однако ключевая проблема — в непрозрачном информировании клиентов, которые зачастую не осознают последствий своих действий. При возникновении спора заемщикам советуют направлять претензию в банк, а при отказе — жаловаться в ЦБ и Роспотребнадзор.

Напомним, около 17 млн россиян оформили самозапрет на выдачу кредитов.