Банный комплекс планируют закрыть в Олонце

Интерес к банным услугам пропал у местных жителей.

Вопрос о закрытии банного комплекса рассматривают в Олонце. Причина кроется в отсутствии интереса у местных жителей к этой услуге, сообщили в паблике Олонецкий район.

По информации арендатора, посетителей бани очень мало, а затрат много. Услуга не интересна горожанам. Между тем еще несколько лет назад вопрос городской бани стоял очень остро.

«Так, несколько лет назад когда закрылась баня в г. Олонце, это вызвало болезненную реакцию населения», — пишет автор поста.

Один из предпринимателей решил арендовать у администрации Олонецкого района помещение, в котором была городская баня. В бане сделали ремонт, установили новую мебель, привели в порядок фасад. Открыли банный комплекс после ремонта летом. Первое время люди ходили, а теперь от силы появляется пять-шесть посетителей.

«Возникает вопрос: а нужна ли баня населению?», — задали риторический вопрос в паблике.