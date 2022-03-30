Барбер из Петрозаводска обобрал своего бывшего работодателя

Мужчина не получил работу и решил посетить парикмахерскую в одиночестве, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился владелец мужской парикмахерской. Утром он обнаружил пропажу денег из кассы.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Как выяснилось, 28-летний мужчина проходил в парикмахерской стажировку в качестве барбера. Работу он не получил, но сохранил электронный ключ от помещения. В какой-то момент он проник в салон после его закрытия и взял из кассы 23 тысячи рублей.

Деньги подозреваемый хранил у себя дома и добровольно выдал их полицейским. Уголовное дело было возбуждено о краже, совершённой с проникновением в помещение.