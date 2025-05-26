Барельеф с Дома культуры в Рауталахти отреставрируют

Инициаторы идеи - жительницы Питкяранты, которые спасают и мозаичное панно в своем родном городе.

Накануне, 3 июня, барельеф сняли со стены Дома культуры. Напомним, здание ждет ремонт. И девушкам буквально удалось спасти необычную рельефную скульптуру.

«Все элементы были бережно сняты, пронумерованы и вывезены для дальнейшей реставрации в мастерской. Огромное спасибо Сергею Иванову за смекалку, силу, решимость, трудолюбие и бережность», — написали в паблике «Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта».

Напомним, барельеф оказался под угрозой из-за ремонта Дома культуры, на котором она располагалась. Активисты Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко решили спасти его. Они обратились в администрацию района, и та дала добро на реставрацию скульптуры.

«Во-первых, это очень хорошая художественная работа и ее хорошо бы сохранить. Во-вторых, нам для получения президентского гранта на реставрацию мозаичного панно нужен опыт в подобных работах (по проведению реставрации и в целом сохранения предметов культуры). И мы решили, что этот барельеф может стать нашим первым опытом, почему бы и не попробовать», — поделились планами с нашим изданием девушки.

Две Натальи нашли мецентаов, готовых взяться за реставрацию.

Напомним, общественницы занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Ранее инициативу карельских активистов прославил в сети дизайнер и блогер Артемий Лебедев.