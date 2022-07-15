Баренц групп строит в Петрозаводске физкультурно оздоровительный комплекс «Динамо»

24 декабря 2020 года состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие — в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества «Динамо».

Давайте вспомним, как это было.

Одним из ключевых вопросов заседания было рассмотрение проекта строительства многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» в Петрозаводске. Этот проект имеет важнейшее значение для динамовского движения в Карелии, для развития в республике спорта высших достижений, массового и детского спорта, а также ветеранского движения.

Докладчиком выступил первый заместитель председателя Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо» Владимир Стариков. Его выступление сопровождалось видеопрезентацией, кроме этого, докладчик ответил на вопросы, касающиеся реализации проекта. По итогам рассмотрения члены Президиума ЦС Общества «Динамо» единогласно поддержали проект строительства в Петрозаводске многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» и, согласно Устава, приняли соответствующее протокольное решение.

В недалеком прошлом, до 1991 года, спортивный комплекс Общества «Динамо» в Петрозаводске пользовался огромной популярностью не только у жителей Карелии, но и заслужил признание и славу у представителей спорта на всесоюзном уровне. В те времена на этих спортивных объектах проводились не только республиканские, но и всесоюзные, в том числе динамовские и ведомственные соревнования.

К сожалению, по известным причинам, в труднейшие 90-е годы прошлого столетия практически вся спортивная инфраструктура «Динамо» в Петрозаводске была утрачена. И вот сейчас Президиум Центрального совета «Динамо» своим решением дал старт началу активного этапа реализации масштабного проекта строительства ФОК в Петрозаводске.

Этому предшествовала сложная, напряженная и многогранная подготовительная работа Карельской региональной организации «Динамо» в тесном взаимодействии с Центральным аппаратом Общества «Динамо» и надежным партнером проекта — компанией «Баренц Групп», которая в настоящее время занимается реализацией комплексной застройки бывшей промзоны Домостроительного комбината (ДСК) для финансирования строительства ФОКа «Динамо».

14.10.2020 заложили капсулу на месте строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Этот объект появится в районе Сулажгоры, на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина.

Когда-то, в советское время, здесь находился популярный у петрозаводчан стадион «Динамо».

Кроме того, важным и значимым является то обстоятельство, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию такого крупного по масштабам Карелии спортивного объекта «Динамо» запланировано в 2022 году, накануне 100-летия Общества «Динамо». Это будет замечательным подарком жителям Карелии и Обществу «Динамо» к юбилею прославленного спортивного общества.

Своим решением Президиум Центрального совета начал практическую работу по подготовке к празднованию 100-летия Общества «Динамо».

В следующей статье мы расскажем, как продвигается ход строительства данного объекта, а также покажем, как будет выглядеть ФОК внутри.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»