Бари Алибасов после комы потерял ориентацию во времени

Продюсер Бари Алибасов страдает от потери ориентации во времени после искусственной комы, в которой он провёл более недели.

О состоянии основателя группы "На-На" рассказал его сын Бари Алибасов — младший, пишет "Лайф".

"Проблема — он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни", — сообщил он.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Более недели он провёл в искусственной коме.

А 10 июня Алибасов на мгновение пришёл в себя и спросил, где его кот Чуча. На следующий день основатель группы "На-На" вышел из медикаментозного сна.