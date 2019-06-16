Бари Алибасов после комы потерял ориентацию во времени

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Продюсер Бари Алибасов страдает от потери ориентации во времени после искусственной комы, в которой он провёл более недели.
О состоянии основателя группы "На-На" рассказал его сын Бари Алибасов — младший, пишет "Лайф".
"Проблема — он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни", — сообщил он.
Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Более недели он провёл в искусственной коме.
А 10 июня Алибасов на мгновение пришёл в себя и спросил, где его кот Чуча. На следующий день основатель группы "На-На" вышел из медикаментозного сна.
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