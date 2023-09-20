Бары в Карелии страдают от дефицита иностранных ингредиентов для коктейлей

Уход из России производителей напитков сказался на изменении рецептуры популярных коктейлей.

Как пишет «Фактор News», приготовить правильный джин-тоник теперь стало более чем проблематично. После введения санкций исчез индийский тоник. Главным производителем этого безалкогольного напитка была всемирно известная компания, которая полностью ушла из России. Несколько известных российских производителя попытались заменить пропажу, выбросив в продажу бутылки с надписью «Indian tonic». Но продегустировавшие напиток сошлись во мнении, что это не индийские тоники. Проблема в том, что их вкус не горький, а именно это главное в коктейле.

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