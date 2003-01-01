Баскетбольный турнир памяти легендарного тренера пройдет в Беломорске в 30-й раз

Вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский обсудил с директором спортшколы №3 Александром Кишкиным организацию юбилейного республиканского турнира по баскетболу памяти Юрия Кишкина.

В Региональной общественной приемной «Единой России» заместитель председателя Законодательного собрания Карелии Илья Раковский обсудил с директором спортивной школы №3 Александром Кишкиным организацию юбилейного республиканского турнира по баскетболу памяти легендарного тренера Юрия Викторовича Кишкина и в целом развитие спорта в Беломорском округе.

За 30 лет турнир стал настоящим фестивалем детского и взрослого баскетбола. В этом юбилейном году большое спортивное событие организаторы планируют наполнить встречами с ветеранами карельского баскетбола, мастер-классами для тренеров и учителей физической культуры, выставкой фотографий истории турнира.

В дальнейшем, при получении гранта, возможно объединение спортивного события с патриотическим воспитанием. Команды смогут не только поучаствовать в баскетбольных баталиях, но и познакомиться с беломорскими петроглифами, посетить музей Карельского фронта. Ведь в годы Великой Отечественной войны именно Беломорск был прифронтовой столицей Карелии.

- Такой знаковый турнир безусловно будем поддерживать и финансово, организационно. Но также необходимо и использовать новый зал в Беломорске по полной спортивной программе. Полупустые объекты не накапливают ту энергетику, которая мотивирует человека заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Поэтому, высказанная сегодня идея по проведению всесезонного фестиваля под рабочим названием «Беломорские петроглифы» по лыжам, футболу, бегу и баскетболу, при её реализации может стать важным шагом для улучшения качества жизни жителей округа, - резюмировал итоги встречи Илья Раковский.

Ранее сообщалось, сборная Карелии по баскетболу завоевала серебро на первенстве России U18.