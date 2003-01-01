Баскетбольный турнир памяти легендарного тренера пройдет в Беломорске в 30-й раз

РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Золотой дубль»: спортивная драма о легендарной странице в истории советского футбола
01 февраля, 16:02 Статьи
Тема недели
Открытие поликлиники на Кукковке, ремонт набережной и создание новых автобусных маршрутов: эти и другие вопросы глава Карелии обсудил с общественниками Петрозаводска
28 января, 11:30 Статьи
Обществоведение
В Карелии могут разрешить менять границы заповедников
27 января, 15:10 Статьи
Новости

В Карелии открыты три транспортные ледовые переправы

16:45

В российский прокат вышла спортивная драма «Золотой дубль»

16:30

Волонтёры-студенты отряда «Хаски» привезли в Суоярвский округ помощь и праздник

15:13

Сайменский канал остаётся местом, где Россия и Финляндия всё ещё работают вместе

14:21

В Петрозаводске состоялась Спартакиада трудовых коллективов Карелии

13:37

Сегодня жители одного карельского города остались без автобусного сообщения

12:42

Карельские Челмужи прощаются с погибшим на СВО: «Пока живы — будем помнить!»

12:10

Похитителя электрического чайника поймали в Костомукше

10:35

На трассе «Фонтаны» отменили фестивальный день из-за низкой температуры

10:24

Проиндексированные на 5,6%, соцвыплаты начнут поступать гражданам по обычному графику

10:02

С 27 февраля в России заработает «цифровой паспорт»

09:44

С сегодняшнего дня изменились правила семейной ипотеки

09:22

Сотрудники полиции обеспечили безопасность на ралли «Лахденпохья 2026»

09:01

В феврале россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

08:31

Жители Петрозаводска могут предложить общественные территории для благоустройства

08:01

Схема движения транспорта изменилась около Пряжи

00:11

Два человека пострадали в ДТП в Муезерском округе

23:31

Спортсмен из Карелии взял золото на Первенстве России по лыжному двоеборью

22:36

Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

21:01

Стали известны победители соревнований по зимнему рыбатлону в Шуезере

19:51

В Петрозаводске автоинспекторы помогли водителю в морозную погоду

19:01

Карельскому научному центру РАН исполнилось 80 лет

18:01

Пять многодетных семей из Карелии побывали в Национальном центре «Россия» по приглашению Главы республики

17:11

В Минздраве Карелии прокомментировали информацию об отсутствии вакцины от клещевого энцефалита

16:31

Прокуратура проводит горячую линию для работников Олонецкого молочного комбината

15:41

Аферисты похитили деньги петрозаводчанки на сайте по поиску попутчиков

15:01

Автомобиль полностью сгорел на дороге в Карелии

14:21

Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего в страшном ДТП на трассе «Кола»

13:41

Соревнования по зимнему рыбатлону стартовали в Беломорском округе

13:11

Мурманск и Североморск вновь частично остались без света из-за аварии на ЛЭП

12:51

Водителей Петрозаводска призывают быть внимательнее в морозную солнечную погоду

12:11

Два человека госпитализированы после ДТП в Медвежьегорске

11:41

Кипяток залил столярную мастерскую в Петрозаводске

11:21

Победителей конкурса городской иллюминации выбрали в Петрозаводске

10:51

Массовые проверки правил перевозки детей пройдут в Петрозаводске

10:11

Три человека пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

09:31

Умерла звезда «Один дома» и «Шиттс Крик» Кэтрин О’Хара

09:00

Карелия заняла четвёртое место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

08:30

Пожарные спасли жилой дом от огня в Карелии

08:00

С 1 февраля ужесточаются правила получения «Семейной ипотеки» в России

00:10
Баскетбольный турнир памяти легендарного тренера пройдет в Беломорске в 30-й раз
30 января, 16:32 Общество
Поделиться

Вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский обсудил с директором спортшколы №3 Александром Кишкиным организацию юбилейного республиканского турнира по баскетболу памяти Юрия Кишкина.

фото: Единая Россия в Карелии

В Региональной общественной приемной «Единой России» заместитель председателя Законодательного собрания Карелии Илья Раковский обсудил с директором спортивной школы №3 Александром Кишкиным организацию юбилейного республиканского турнира по баскетболу памяти легендарного тренера Юрия Викторовича Кишкина и в целом развитие спорта в Беломорском округе.

За 30 лет турнир стал настоящим фестивалем детского и взрослого баскетбола. В этом юбилейном году большое спортивное событие организаторы планируют наполнить встречами с ветеранами карельского баскетбола, мастер-классами для тренеров и учителей физической культуры, выставкой фотографий истории турнира.

В дальнейшем, при получении гранта, возможно объединение спортивного события с патриотическим воспитанием. Команды смогут не только поучаствовать в баскетбольных баталиях, но и познакомиться с беломорскими петроглифами, посетить музей Карельского фронта. Ведь в годы Великой Отечественной войны именно Беломорск был прифронтовой столицей Карелии.

- Такой знаковый турнир безусловно будем поддерживать и финансово, организационно. Но также необходимо и использовать новый зал в Беломорске по полной спортивной программе. Полупустые объекты не накапливают ту энергетику, которая мотивирует человека заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Поэтому, высказанная сегодня идея по проведению всесезонного фестиваля под рабочим названием «Беломорские петроглифы» по лыжам, футболу, бегу и баскетболу, при её реализации может стать важным шагом для улучшения качества жизни жителей округа,  - резюмировал итоги встречи Илья Раковский.

 Ранее сообщалось, сборная Карелии по баскетболу завоевала серебро на первенстве России U18.

Обсудить (0) в ленту
Почему в ЖК «Флотилия» цены на квартиры ниже рыночных - 110 000 руб/ м2
Квартиру по системе трейд-ин можно купить в любом жилом комплексе «Баренц Групп»
«ПаркЛайн» в Петровской Слободе: в ритме города — в гармонии с природой
Геннадий Сараев
уполномоченный по правам ребенка в Карелии
Высокий уровень тревожности и низкая адаптивная способность
О поколении Альфа и его болевых точках

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение