Басков потратил более 1 млн рублей на похудение в Карелии

Николай Басков на время карантина уехал в Карелию, чтобы похудеть и омолодиться.

На эти цели "золотой голос России" потратил более 1,3 млн рублей в элитной детокс-клинике в Кондопожском районе, пишет ФАН со ссылкой на Telegram-канал "Курятник".



21 день артист находился в клинике. Он с комфортом разместился в "президентском" номере площадью 140 кв м с террасой и сауной. К его услугам был отдельный штат персонала.

Певец прошел курс лечебного голодания с особым питьевым режимом, комплекс физиотерапевтических процедур, ксеноновой терапии, хиромассажа. Помимо этого, он занимался антистрессовыми практиками.

Все эти удовольствия обошлись Баскову в 987 тысяч рублей. Отдельную статью расходов составили бьюти-процедуры: нитевой лифтинг, ботокс и филлеры. За это он отдал еще 285 тысяч.

На преображение певца уже обратили внимание пользователи Instagram.