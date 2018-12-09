Басков прокомментировал возможную свадьбу с Волочковой

Музыкант заявил, что торжество у него обязательно будет, но не с балериной.

Балерина Анастасия Волочкова на своей страничке в социальной сети Instagram разместила пост, в котором заявила, что у них скоро намечается свадьба с певцом Николаем Басковым. Кто-то принял эту информацию танцовщицы за шутку, однако нашлись и те, кто посчитал, что торжество действительно намечается. Волочкова подлила масло в огонь. Она заявила, что Басков подарил ей серьги, а сама свадьба будет роскошной и незабываемой.

Чуть позже под постом танцовщицы отметился и сам Басков. Он кратко подписал снимок, на котором в обществе Волочковой: "У каждого своя", намекая, что и он, и балерина обязательно сыграют свадьбу только со своими половинками.

Добавим, что Анастасия Волочкова одна из самых неоднозначных личностей в российском шоу-бизнесе. Она прославилась своими шпагатами, которые где только не делала. С Басковым балерину связывают давние дружеские связи.

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