Бастрыкин доложил Путину о расследовании подрывов Брянской и Курской областях

Возбуждены три уголовных дела.

Три уголовных дела возбуждены о трех терактах в Брянской и Курской областях. Об этом в среду, 4 июня, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами российского правительства, сообщает «Фонтанка».

«В результате этих терактов произошли крушения пассажирского и грузового поездов, погибли и получили ранения различной степени тяжести гражданские лица и работники дорожного транспорта», — сказал председатель СК РФ.

По словам Бастрыкина, на мосту в Брянской области были установлены места расположения трех взрывных устройств — их мощность составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте. Также он отметил, что при подрыве использовался блок управления LoRa украинского производства. Во время теракта на железной дороге в Курской области, продолжил Бастрыкин, произошел одновременный подрыв 5 СВУ. Третий теракт произошел в Брянской области на перегоне между станциями Унеча и Жеча, здесь были обнаружены два несработавших взрывных устройства. Напомним, в результате терактов пострадало 122 человека, семь из них погибли. Общий ущерб от терактов, по предварительным оценкам, составил около миллиарда рублей.