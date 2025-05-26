Бастрыкин доложил Путину о расследовании подрывов Брянской и Курской областях

По словам Бастрыкина, на мосту в Брянской области были установлены места расположения трех взрывных устройств — их мощность составила около 15 кг в тротиловом эквиваленте. Также он отметил, что при подрыве использовался блок управления LoRa украинского производства.
Во время теракта на железной дороге в Курской области, продолжил Бастрыкин, произошел одновременный подрыв 5 СВУ.
Третий теракт произошел в Брянской области на перегоне между станциями Унеча и Жеча, здесь были обнаружены два несработавших взрывных устройства.
Напомним, в результате терактов пострадало 122 человека, семь из них погибли. Общий ущерб от терактов, по предварительным оценкам, составил около миллиарда рублей.
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