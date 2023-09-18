Бастрыкин подключился к выяснению причин ДТП с троллейбусом в Петрозаводске, где пострадала школьница

Следователи устанавливают обстоятельства дорожной аварии, в результате которой девятиклассница получила травмы.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, в средствах массовой информации появились данные о том, что 17 сентября на улице Онежской флотилии произошло ДТП с участием троллейбуса. Одна из пассажиров, ученица девятого класса, с травмами попала в больницу.



«Организована процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков преступления по статьям УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения», — говорится в пресс-релизе карельского Следкома.



Следователи ищут и опрашивают очевидцев, выясняют, насколько сильно пострадала школьница. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина, ход и результаты процессуальной проверки поставлены под контроль в центральном аппарате ведомства.







Напомним, по предварительным данным ГИБДД Петрозаводска, 17 сентября, в 20.07, в районе дома № 2, строение №1 по улице Онежской флотилии 39-летний водитель Chevrolet Lacetti неправильно выбрал скорость и выехал на встречную полосу.



Легковушка врезалась в троллейбус. В результате ДТП пострадала пассажирка электротранспорта, ученица девятого класса.



Девочку госпитализировали. Водитель Chevrolet с места происшествия скрылся, позже его нашли сотрудники ГИБДД. Мужчина самостоятельно пришел в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.