Бастрыкин похвалил Следком Карелии за хорошую работу с молодыми следователями

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Карелию в числе шести регионов, где положительно оценена работа региональных Следкомов.

В минувший вторник, 16 марта, Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, темой которого стали вопросы работы территориальных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации с молодыми следователями, сообщается на сайте Следкома РФ.

Так, в 2020 году на службе состояло более 3 500 молодых следователей (со стажем работы до 3-х лет). Озвучивались основные причины ухода со службы молодых следователей, среди которых низкая адаптивность к напряженной следственной работе, большая нагрузка, недостаточная мотивация, несоответствие службы имевшимся представлениям о профессии и другие. Отмечено, что выпускники ведомственных образовательных учреждений СК России лучше приспосабливаются к службе, готовы работать в сложных условиях и, как следствие, реже увольняются в первые годы работы, нежели выпускники других учебных заведений, которые проходят службу на аналогичных должностях. Среди регионов, в которых отмечается наибольшее количество увольнений молодых следователей – республики Башкортостан, Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России. Положительно отмечена работа с молодыми следователями региональных следственных управлений по республикам Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карелия, по Мурманской и Псковским областям.

Глава Следкома России отметил: "Работайте с молодежью. Мы все были молодыми и ошибались. Мы должны остаться в памяти наших молодых следователей не добренькими, а добрыми, но требовательными, профессиональными и, самое главное, показывать пример".