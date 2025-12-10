Разрушающийся барак в Петрозаводске не могут расселить уже 8 лет

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома в Петрозаводске.
Дом на улице Птицефабрика города Петрозаводска был построен в 1932 году. Он был признан аварийным ещё в 2017 году, однако жители до сих пор не получили благоустроенное жилье, сообщает приемная председателя СК России.
— В здании продолжается разрушение: протекает кровля, деформированы перекрытия, изношены коммуникации. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не принесли результата, — говорится в сообщении ведомства.
В Следкоме Карелии расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин запросил доклад по нему. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Это уже повторное требование. В феврале этого года жильцы дома уже жаловались на бездействие в Следком России.