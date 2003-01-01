Реклама на сайте
Новости

Поселки Прионежского района оставались без света до утра

09:05

Бастрыкин поручил проверить информацию об отсутствии ФАПа в карельском поселке

08:00

Свой флаг появился у Лахденпохской районной спортшколы

07:00

В Петербурге и Ленобласти сбили вражеские беспилотники

19:57

Дожди и грозы: прогноз погоды в Карелии на 24 августа

19:30

В кювете трассы в Карелии обнаружен автомобиль без водителя

18:50

В Карелии обнаружили еще одну свалку с тоннами тухлой форели

18:30

Петербургская сеть пекарен «Хлебник» вернулась в Петрозаводск

18:00

Терпящую бедствию в Онего семейную пару спасли

16:56

Поселки Прионежского района из-за грозы остались без электричества

16:29

Яркий мотокарнавал в Петрозаводске дал бой пасмурной погоде

16:15

Безработным жителям Лахденпохского района рассказали о вакансиях и переобучении

15:50

В Онежском озере терпит бедствие лодка с семейной парой

15:25

Женщину сбили на пешеходном переходе в Медвежьегорске

14:50

На свалке в Кондопожском районе пробурили 100-метровую скважину

14:32

Новое оборудование повысит надежность водоснабжения в поселке Вичка

14:10

Ветхий участок водопровода заменили в поселке на севере Карелии

13:50

В МЧС Карелии рассказали подробности страшного пожара в Сайнаволоке

12:37

В Госдуме предлагают отменить домашние задания в школах

11:25

В Петрозаводске раскрыли угон автомобиля

10:35

Учёные нашли останки древних китов на месте отступившего ледника

09:00

Все пляжи в Петрозаводске и окрестностях оказались опасными для здоровья

08:30

Годовая инфляция в Карелии в июле замедлилась

08:00

Спасатели отказались от эвакуации застрявшей в горах российской альпинистки

07:00

Врач назвал идеальную температуру для сна

00:10
Бастрыкин поручил проверить информацию об отсутствии ФАПа в карельском поселке
Сегодня 08:00 Общество
Глава Следкома поручил провести проверку по информации о нарушении прав жителей поселка Эстерло Лахденпохского района.

В социальной сети сообщается о нарушении прав жителей поселка Эстерло Республики Карелии. Длительное время в населенном пункте отсутствует фельдшерско-акушерский пункт, в связи с чем граждане, среди которых пенсионеры, инвалиды и дети, не могут своевременно получить медицинскую помощью и жизненно необходимые лекарственные препараты. Жители вынуждены обращаться в учреждение в соседнем поселке, расположенном на значительном удалении.

Ранее информацию об отстутствии ФАПа публиковал "Народный фронт":

Как сообщает карельский Следком, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Карелии Андрею Степанову провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Министр здравоохранения Карелии предупреждает об опасности не только гриппа, но и коронавируса и одновременного сочетания этих двух заболеваний.

