Бастрыкин поручил проверить информацию об отсутствии ФАПа в карельском поселке

Глава Следкома поручил провести проверку по информации о нарушении прав жителей поселка Эстерло Лахденпохского района.

В социальной сети сообщается о нарушении прав жителей поселка Эстерло Республики Карелии. Длительное время в населенном пункте отсутствует фельдшерско-акушерский пункт, в связи с чем граждане, среди которых пенсионеры, инвалиды и дети, не могут своевременно получить медицинскую помощью и жизненно необходимые лекарственные препараты. Жители вынуждены обращаться в учреждение в соседнем поселке, расположенном на значительном удалении.

Ранее информацию об отстутствии ФАПа публиковал "Народный фронт":

Как сообщает карельский Следком, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Карелии Андрею Степанову провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.