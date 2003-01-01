Бастрыкин поручил проверить незаконную утилизацию рыбы в Карелии

Следком РФ проверит информацию о нарушении природоохранного законодательства в Приладожье.

В Питкярантском районе Карелии местное форелевое хозяйство вырыло траншею рядом с деревней Койриноя, куда сбрасывало мертвую рыбу. Из-за большого количества отходов в населенном пункте стоял едкий запах. Жители рассказали в соцсети, что обращались в различные инстанции, но проблема оставалась нерешенной.

Теперь вопросом займется Следственный комитет России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль. Он поручил и. о. руководителя следственного управления СК по Карелии Андрею Степанову провести проверку и доложить о ее результатах. Ход расследования будет контролироваться центральным аппаратом ведомства.

Напомним, ранее в Минсельхозе Карелии прокомметировали информацию о нарушениях утилизации рыбы в Питкярантском районе.

По имеющимся данным, на территории населенного пункта находится силосная траншея из бетонных блоков, в которой утилизирована форель одного из рыбоводных хозяйств Карелии. Поскольку траншея бетонирована, ущерб почвенному покрову не нанесен, — заявили в ведомстве.

Однако, в связи с публикацией Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия направило обращение в адрес Североморского межрегионального управления Россельхознадзора по вопросу проведения проверочных мероприятий.