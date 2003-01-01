Реклама на сайте
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Новости

«Онежский комар» покинет площадку бывшего ОТЗ

13:00

Историческое паровозное депо в Карелии продают за 32 миллиона рублей

12:30

Бастрыкин поручил проверить незаконную утилизацию рыбы в Карелии

12:00

Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома-интерната в Костомукше

11:30

Путин и Трамп провели переговоры на Аляске: итоги встречи

11:00

Спасенную в Карелии нерпу выпустили в Ладожское озеро

10:30

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей

10:00

Грузовые составы заблокировали доступ к электричке в Петрозаводске

09:30

В Суоярви бдительная жительница предотвратила лесной пожар

09:00

В Карелии введен карантин из-за опасного заболевания земляники

08:30

Карелия вошла в топ-10 популярных летних направлений у молодежи

08:00

Китайские ученые разработали установку для борьбы с космическим мусором

07:30

В Австралии описан новый вид древнего кита, жившего 25 миллионов лет назад

00:10

«Мы будем требовать открыть уголовное дело»: зоозащитница рассказала, как общественность отреагировала на убийство котёнка в Петрозаводске

22:00

В Костомукше началось строительство крытого катка

20:30

Петрозаводск приобрел новую спецтехнику для вывоза крупногабаритных отходов

20:00

Кондопожский пенсионер лишился миллиона рублей из-за инвестиционной аферы

19:00

На Солнце стремительно растет крупная коронарная дыра

18:30

В Петрозаводске задержан вор, укравший велосипед курьера на Первомайском

18:00

С начала года туристический налог принес бюджету Карелии почти 31 миллион рублей

17:20

Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 16 августа

17:00

Культовый «Терминатор 2: Судный день» возвращается на экраны Петрозаводска!

16:56

Пожарные и волонтеры в Кемском районе объединились для борьбы с огнем

16:47

В Кадровом центре Лахденпохья рассказали о востребованных профессиях

16:41

В Карелии выявили опасное заболевание земляники

16:30

«У петрозаводчан есть то, о чём мечтают миллиарды людей»: жителям карельской столицы напомнили об их главном богатстве

16:00

В Петербурге почтили память лидера группы «Кино» Виктора Цоя

15:40

В Карелии вновь вспыхнули лесные пожары

15:10

В Медвежьегорском районе отменен режим ЧС

14:50

Искал хорошие снасти для хобби: в Питкяранте подросток украл рыболовное снаряжение

14:30

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

14:05

В ГАИ Карелии водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в выходные

13:40

На севере Карелии КамАЗ пробил две размёточные машины и залил дорогу краской

13:20

Ларек скандального «Сеньора Помидора» снесут на Древлянке в Петрозаводске

13:00

Онлайн удобнее: «ТНС энерго Карелия» информирует о возможностях взаимодействия

12:56

Пьяный рецидивист украл рабочий телефон из магазина

12:50

В Волгоградской области жестоко убили судью родом из Карелии

12:30

Профессор ПетрГУ удостоен ордена Почёта за выдающийся вклад в развитие науки

12:10

Трактористка из Карелии Ирина Косякина стала «Королевой плуга» на чемпионате России по пахоте

11:50

При пожаре в Пряжинском районе погибла собака

11:25

Летом Сортавальская больница приняла 250 иногородних пациентов

11:10

В Петрозаводске произошло 35 ДТП с участием пешеходов

10:55

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске.

10:43

Карелия получит 5,2 млрд на расселение аварийного жилья

10:40

В Калевальском районе выбрали нового главу администрации

10:30

Новые открытия российских ученых позволяют дополнить «Повесть временных лет»

10:10

Порядка 4 тысяч тонн отсева потребовалось для тушения пожара на полигоне ТБО в Медвежьегорском районе

09:50

В Карелии начали готовить к ремонту дорогу, которую не обновляли 30 лет

09:25

В Петрозаводске запустили новый автобусный маршрут №18

09:00

Учёные возобновили исследования уникального лесного массива на севере Карелии

08:00

Карелия признана лучшим местом для сбора грибов в России

07:40

В Карелии резко подешевели овощи

07:20

На юге Карелии простились с погибшим на СВО земляком

07:00

«Осень пойдет в наступление»: синоптики рассказали, какая погода ждёт Карелию через неделю

06:40

Врач раскрыла миф о «правиле трех секунд»

00:10
Бастрыкин поручил проверить незаконную утилизацию рыбы в Карелии
Сегодня 12:00 Политика
Поделиться

Следком РФ проверит информацию о нарушении природоохранного законодательства в Приладожье.

фото: © Питкяранта life / VK

В Питкярантском районе Карелии местное форелевое хозяйство вырыло траншею рядом с деревней Койриноя, куда сбрасывало мертвую рыбу. Из-за большого количества отходов в населенном пункте стоял едкий запах. Жители рассказали в соцсети, что обращались в различные инстанции, но проблема оставалась нерешенной. 

Теперь вопросом займется Следственный комитет России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль. Он поручил и. о. руководителя следственного управления СК по Карелии Андрею Степанову провести проверку и доложить о ее результатах. Ход расследования будет контролироваться центральным аппаратом ведомства.

Напомним, ранее в Минсельхозе Карелии прокомметировали информацию о нарушениях утилизации рыбы в Питкярантском районе.

По имеющимся данным, на территории населенного пункта находится силосная траншея из бетонных блоков, в которой утилизирована форель одного из рыбоводных хозяйств Карелии. Поскольку траншея бетонирована, ущерб почвенному покрову не нанесен, — заявили в ведомстве.

Однако, в связи с публикацией Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия направило обращение в адрес Североморского межрегионального управления Россельхознадзора по вопросу проведения проверочных мероприятий.

 

Обсудить (0) в ленту
«Мы будем требовать открыть уголовное дело»: зоозащитница рассказала, как общественность отреагировала на убийство котёнка в Петрозаводске
15 августа, 22:00 Происшествия
«У петрозаводчан есть то, о чём мечтают миллиарды людей»: жителям карельской столицы напомнили об их главном богатстве
15 августа, 16:00 Благоустройство
В Медвежьегорском районе отменен режим ЧС
15 августа, 14:50 Общество
В Волгоградской области жестоко убили судью родом из Карелии
15 августа, 12:30 Криминал
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение