Бастрыкин поручил разобраться, почему в Сегеже семью не переселили из аварийного дома

Мать с сыном годами ждут расселения.
Жительница Сегежи обратилась в Следственный комитет с жалобой на нарушение жилищных прав. Вместе с сыном они никак не могут получить новое жилье вместо аварийного, ожидание затянулось. Женщина владеет квартирой в доме 1963 года постройки, который признали аварийным еще в 2017 году.
Из-за того, что зимой в квартире слишком холодно, она вынуждена снимать другое жилье за свой счет. Ее сын живет по договору соцнайма в соседнем доме. Здание 1923 года постройки, его также признали аварийным еще в 2017 году.
Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, семье до сих пор не предоставили благоустроенное жилье. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этому факту и доложить о результатах. Сейчас проверка находится на контроле в центральном аппарате ведомства.