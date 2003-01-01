Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели туристов на Белом море в Карелии

Родственники погибших просят привлечь к ответственности организаторов похода.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели туристов во время похода на байдарках в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в конце июля 2025 года группа туристов из Волгограда на байдарках направлялась в сплав по Белому морю. Они плыли от островов Кузова в Карелии к Соловецкому острову в Архангельской области. Группа не была зарегистрирована в МЧС России.

Во время сплава погода испортилась, и туристы попали в бедствие, троих туристов не удалось спасти. Погибли 38-летний Виктор Зузанов, 32-летняя Валерия Пужняк и 24-летний Владимир Бондарев. Позже были обнаружены тела всех погибших.

Родственники погибших обратились к Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности организатора похода. Они считают, что услуги были оказаны с нарушением требований безопасности. Как мы писали ранее, родные туристов выдвинули предположение, что байдарочники пострадали по вине руководителей группы.

— Это однозначно ошибка руководителя группы. С ними были еще два человека с каким-то мощным электронным прибором. Техника предсказала, что погода будет меняться, и организаторы решили выйти раньше. Они дошли до Соловков. Остальная группа, состоявшая из 7 человек, отчалила в запланированное время, не дойдя до точки назначения километр или два. Начался сильный ветер, поднялись волны. Что было потом — неизвестно, люди спасали свои жизни, — рассказал изданию «V1.ru» родной брат пропавшего Виктора Зузанова Юрий.

Он также добавил, что 38-летний Виктор был лучше всех подготовлен к этой поездке и называл её «походом всей своей жизни».

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Карелии Андрею Степанову возбудить уголовное дело и представить доклад о принятых решениях. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом СК России.

Напомним, ранее в Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море. Тогда следствие пришло к выводу, что трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности самими туристами.