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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неоказания помощи матери участника СВО из Карелии

Новости. Криминал
08:00, 10 Июня 2025
фото: © Следком РФ

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Ранее эту же ситуация руководитель Следственного комитета России ставил на контроль, но вместо помощи женщина получила еще большее унижение.

Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав семьи из поселка Кааламо Сортавальского округа Карелии. К главе ведомства обратилась мать участника специальной военной операции. Длительное время женщина по договору социального найма проживает в частном доме по улице Гагарина, печное оборудование которого разрушается, кровля находится в аварийном состоянии. В результате помещения в период осадков регулярно затапливаются.

После многочисленных обращений заявительницы, а также взятия ситуации на контроль Следкомом, в июне текущего года все же была начата подготовка к замене шиферного покрытия крыши. Однако она обернулась еще большим унижением для женщины. Для выполнения работ на участок были доставлены поврежденные строительные материалы, ранее находившиеся в использовании.

После случившегося председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание карельским коллегам возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

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