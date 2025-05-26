Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неоказания помощи матери участника СВО из Карелии

Ранее эту же ситуация руководитель Следственного комитета России ставил на контроль, но вместо помощи женщина получила еще большее унижение.

Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав семьи из поселка Кааламо Сортавальского округа Карелии. К главе ведомства обратилась мать участника специальной военной операции. Длительное время женщина по договору социального найма проживает в частном доме по улице Гагарина, печное оборудование которого разрушается, кровля находится в аварийном состоянии. В результате помещения в период осадков регулярно затапливаются.

После многочисленных обращений заявительницы, а также взятия ситуации на контроль Следкомом, в июне текущего года все же была начата подготовка к замене шиферного покрытия крыши. Однако она обернулась еще большим унижением для женщины. Для выполнения работ на участок были доставлены поврежденные строительные материалы, ранее находившиеся в использовании.

После случившегося председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание карельским коллегам возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.