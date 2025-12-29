Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нерасселения аварийного дома в Карелии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с многолетним нерасселением жильцов аварийного дома в посёлке городского типа Хелюля.

Двухэтажный дом барачного типа на Сортавальском шоссе, построенный в 1940-х годах, был официально признан аварийным ещё в 2017 году. Однако, по информации из обращения, жильцы до сих пор не обеспечены благоустроенным жильём, а сроки их расселения постоянно переносятся. Состояние здания оценивается как непригодное для проживания: разрушаются несущие конструкции, а из-за сырости в помещениях распространилась плесень. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции ранее не приносили результата.



После поступления жалобы в Следственном управлении СК по Республике Карелия была организована процессуальная проверка. По её итогам председатель СК Александр Бастрыкин дал прямое поручение руководителю регионального следственного управления Максиму Козлову возбудить уголовное дело.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — отмечается в сообщении.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома в Петрозаводске.