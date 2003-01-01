Бастрыкин потребовал доклад о резонансной гибели карельских курсантов в 2014 году

Громкое дело о якобы самоубийстве двух курсантов Речного училища, которое тогда, как уверены многие, просто замяли, может вернуться на новое рассмотрение.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела о гибели двух курсантов в Республике Карелия. Это произошло после очередной волны громкого обсуждения в сети странных обстоятельств смерти курсантов Вячеслава Касаткина и Николая Костина в Карелии в ноябре 2014 года. Тела ребят, которые добирались на такси в Вытегру, нашли повешенными в лесу в Прионежском районе Карелии.

Громкое дело о смерти двух курсантов было передано из Карелии на более высокий уровень. В 2016 году Второе следственное управление по Санкт-Петербургу прекратило это уголовное дело, признав, что это было самоубийство. В постановлении о прекращении дела говорилось, что у обоих погибших «имелись длительные психотравмирующие ситуации, которые могли способствовать их самоубийству: жизнь в жёстко регламентированных, непривычных условиях (т.е. в училище), проблемы с учёбой». Родители погибших юношей с самого начала не верили в эту версию, как и в то, что их жизнерадостные дети могли совершить суицид и настаивали на дальнейшем расследовании. Но тогда никакие попытки вернуть дело на новое рассмотрение успехом не увенчались.

Между тем, и в 2014, и в 2015 году вокруг Речного училища в сети распространялась информация о странных делах, связанных с «речнухой». Конкретно речь шла об участии группы курсантов в неких сексуальных вечеринках, в том числе на корабле, о насилии, походах в бани со взрослыми, в том числе занимающими высокие посты.

И хоть прямых доказательств обществу так предъявлено и не было, в 2015 году были арестованы заместитель директора речного училища Олег Семенов и депутат ЗС Карелии Иван Романов (слева на фото).

Причиной ареста стали подозрения следственных органов в том, что мужчины насильственным образом склоняли курсантов к соитию. Семенов после задержания, так говорило тогда следствие, покончил с собой в тюрьме. Романов (на фото ниже) до сих пор отбывает 20-летний срок. Несмотря на слухи, следователи не нашли связи между секс-скандалом в училище и смертью двух курсантов.

И вот новый поворот после очередной публикации. На дело, наконец, обратил внимание глава Следкома. В материале упоминаются все те же известные факты, о которых писали и карельские СМИ. А именно, что на месте смерти курсантов выявлены странные детали: простыня со штампом училища, морские узлы, которые ребята вряд ли могли завязать сами, и удалённые данные с телефонов. Родители подозревали, что кто-то мог заманить парней в лес под предлогом встречи, возможно, связанной с телефонным звонком, которые ребята получили, когда ехали в Вытегру.

Усилили подозрение результаты вскрытия, которые показали, что никаких следов алкоголя или запрещённых веществ в крови юношей не обнаружено, тогда как рядом с телами в лесу был алкоголь. Вскрытие показало, что оба курсанта погибли от асфиксии, вызванной удушением. Кроме того, судебно-медицинская экспертиза выявила странные потожировые следы на верёвках. На петле Вячеслава обнаружили следы другого человека, а на верёвке Николая — следы двух неизвестных лиц.

Получится ли теперь установить правду и узнать, что тогда случилось в вепсском лесу около села Шелтозера в Карелии. Родители очень на это надеются.