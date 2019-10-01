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Новости. Общество
06:40, 01 Октября 2019
фото: НТВ

Бастрыкин "вступился" за пенсионерку, живущую в заброшенном санатории в Карелии

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Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал организовать доследственную проверку о ненадлежащих жилищных условиях пенсионерки из Сортавалы.

Поводом для проверки стал сюжет, который вышел вчера на телеканале "НТВ". Журналисты в программе "Чрезвычайное происшествие" рассказали о 80-летней жительнице Сортавалы - Римме Квашниковой. Пенсионерка десятки лет живет в заброшенном санатории "Ладога", где нет отопления. Бывший повар санатория прописана в комнате на последнем этаже одного из корпусов. Покинуть разрушающее здание женщина не может, поскольку идти ей некуда.

Пенсионерка стоит на очереди для получения жилья с 1973 года, и на основании постановления суда местная администрация должна была выделить ей жилье, пригодное для проживания. Однако чиновники до сих пор волокитят принятие решения.

"В ходе проверки следователями будет дана оценка действиям должностных лиц и принято процессуальное решение по данному факту", - сообщается на сайте Следкома Карелии.

Ранее о Римме Квашниковой, которая готовится встретить очередную зиму в неотапливаемом здании, рассказывали карельские СМИ. Глава Сортавальского района Сергей Крупин, комментируя ситуацию, заявил, что "надеется, что в следующем году Римма Яковлевна переедет в благоустроенное жилье".

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