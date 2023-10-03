Бастрыкин потребовал провести проверку петрозаводских бараков с невыносимыми условиями

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с домами в Соломенном в Петрозаводске, где люди живут без водопровода, канализации и отопления.

Столетние деревянные бараки на улице Пионеров в Соломенное привлекли внимание Следкома РФ. Ранее Следком Карелии не стал возбуждать уголовное дело по ужасным условиям жизни людей в этих домах. Но Александр Бастрыкин поручил местным следователям провести дополнительную проверку. Об этом пишет «МК в Карелии».

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Карелия Швецу Е.Н. представить доклад о ходе дополнительной проверки, установленных обстоятельствах, а также мерах, принимаемых для защиты прав граждан», – цитирует издание пресс-службу ведомства.

О том, в каких условиях живут петрозаводчане на улице Пионеров, читайте в «МК в Карелии».