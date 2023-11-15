Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав детей в Карелии

Глава Следкома России дал указание возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав детей в одном из поселков Карелии.

Глава Следкома России дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении в сфере образования прав детей, которые проживают в одном из поселков Карелии.

В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России поступило обращение о несогласии с результатами установления обстоятельств нарушения прав детей, проживающих в поселке Ново-Стеклянное Пудожского района Карелии, в сфере образования.

Централизованная перевозка детей в школу, расположенную в поселке Шальский, не была обеспечена, поэтому родители вынуждены были доставлять детей на лодках, а также на личном автотранспорте по разбитым дорогам. Обращения жителей республики в различные инстанции результата не принесли.

Ситуация получила распространение в СМИ и социальной сети.



В Следкоме Карелии проводилась процессуальная проверка.



Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю Следкома Карелии Евгению Николаевичу Швецу возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.



Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщили в приемной Председателя Следкома России.