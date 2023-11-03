Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением жилищных прав пенсионерки-инвалида из Петрозаводска

Глава Следкома РФ поручил доложить о результатах проверки публикаций о нарушении жилищных прав пожилой петрозаводчанки-инвалида.

В сети «Интернет» сообщалось о нарушении жилищных прав пожилой петрозаводчанки-инвалида, рассказали в приемной Председателя СК России.

Многоквартирный дом, где проживает пенсионерка, находится в ненадлежащем состоянии: фасад разрушается, электропроводка неисправна, водо- и теплоснабжения нет. Дом был признан аварийным, в 2019 году его исключили из программы капремонта, при этом срок расселения граждан установили лишь на 2029 год.



В Следкоме Карелия организовали проверку публикаций в сети.



Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следкома Карелии Роману Ткаченко доложить о результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.



Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки находятся под контролем центрального аппарата ведомства.