Батюшка благословил 41 мобилизованного из района Карелии

В Олонце проводили вторую партию призывников, попавших под мобилизацию.
Как пишет районная газета «Олония», сегодня 41 житель Олонецкого района в соответствии с Указом о частичной мобилизации отправился в Петрозаводск на сборный пункт.
Официальные проводы прошли у местной администрации.
«Глава администрации Вадим Мурый выступил с напутственным словом, а Отец Михаил благословил призывников», — пишет издание.
Ранее сообщалось, девять мужчин, мобилизованных в Олонецком районе, отправились в Псковскую дивизию ВДВ.
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