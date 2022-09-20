Батюшка благословил 41 мобилизованного из района Карелии

В Олонце проводили вторую партию призывников, попавших под мобилизацию.

Как пишет районная газета «Олония», сегодня 41 житель Олонецкого района в соответствии с Указом о частичной мобилизации отправился в Петрозаводск на сборный пункт.

Официальные проводы прошли у местной администрации.

«Глава администрации Вадим Мурый выступил с напутственным словом, а Отец Михаил благословил призывников», — пишет издание.

Ранее сообщалось, девять мужчин, мобилизованных в Олонецком районе, отправились в Псковскую дивизию ВДВ.