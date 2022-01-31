Батюшка рассказал о божьем промысле заключенным в СИЗО Карелии

Следственный изолятор №2 в Сегежа посетил настоятель Входоиерусалимского храма поселка Надвоицы иерей Игорь Егоров, сообщили в УФСИН Карелии.

Священнослужитель побывал у осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора. Иерей Игорь Егоров провел для заключенных в СИЗО духовно-нравственную беседу на тему семейных ценностей и отношению к своему будущему, ответил на вопросы и дал свои наставления о недопустимости противоправного поведения в обществе.

«У Господа Бога в отношении каждого человека есть свой промысел. И даже если человек временно отвернулся от Бога, Господь все равно его не оставит, как отец не оставляет своих детей. А если даже человек согрешил и искренне просит прощения у Бога, то Господь всегда ему поможет», — отметил настоятель Входоиерусалимского храма поселка Надвоицы.

Ранее психологи УФСИН Карелии обсудили с малолетними преступниками планы на жизнь.