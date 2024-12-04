Батон с проволокой едва не съела жительница Пудожа

Фото опубликовали в одном из местных пабликов.

Жительница Пудожа купила батон в одном из местных магазинов и обнаружила в нем проволоку. Об этом она сообщила в паблике КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия.

Горожанка была очень огорчена, так как опасный сюрприз мог оказаться в желудке. Пользователи соцсети в комментариях написали, что этот предмет напоминает датчик.