Батутный центр продают в Петрозаводске

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Информация о продаже крупного петрозаводского батутного центра появилась на сайте объявлений.
Батутный центр "Невесомость", располагающийся на набережной Варкауса, выставлен на продажу.
Объявление размещено на сайте Avito.ru.
По какой цене предлагают приобрести батутный центр, смотрите в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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