База карельских доноров костного мозга пополнилась на 42 человека

База карельского регистра доноров костного мозга стала больше.

Карельский регистр доноров костного мозга сообщил, что база данных пополнилась еще на 42 потенциальных спасателя. Теперь в регистре уже 6836 человек, готовых помочь тем, кто в этом остро нуждается.

Каждый новый донор — это надежда на жизнь для пациентов с тяжелыми заболеваниями крови, отметили в сообществе фонда. «Ваше участие имеет огромное значение для тех, кто сейчас борется с болезнью и ждет своего „генетического близнеца“», ━ добавили они и поблагодарили всех, кто присоединился.

Кроме того, представители фонда напомнили донорам оставаться на связи и своевременно сообщать о любых изменениях в контактных данных. Это поможет нам оперативно связаться с вами, если возникнет необходимость.

У тех, кто еще не стал донором, есть возможность сделать доброе дело уже сегодня:

— Можно заполнить анкету на сайте фонда и присоединиться к сообществу.

— Можно поддержать регистр пожертвованием на любую сумму.