Бдительные жители деревни в Карелии не дали сгореть старинной часовне

Жители деревни Котчура Пряжинского района ликвидировали возгорание у объекта культурного наследия.

Как пишет «Фактор News», 14 июня около 8.00 — 9.00 внимание жителей деревни Котчура привлёк дым. Когда они пришли на место, то увидели тлеющий пень, тлела и сухая трава неподалеку. Рядом находились сухие ветки и ворота, ведущие на территорию часовни 18 — 19 века.

Бдительные жители деревни справились с возгоранием быстро. После этого они караулили, чтобы убедиться, что все потушено и огонь не разгорится.

По словам очевидцев источником возгорания мог стать окурок, неосторожно брошенный в траву.