Бдительные жители Петрозаводска сами нашли гонщика-нарушителя, не надеясь на ГИБДД

Горожане вычислили по видео «полупокера», гоняющего по столице Карелии через «сплошные».

Сразу несколько видео, на которых тонированный Ford Focus носится по Петрозаводску без соблюдения элементарных правил дорожного движения, появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». На них видно, как один и тот же автомобиль на разных участках городских дорог явно нарушает скоростной режим, «подрезает» других участников движения, и без стеснений ездит через «сплошные» и «двойные сплошные».

Не веря в расторопность ГИБДД, пользователи Сети сами определили, кто этот герой: в группе опубликован его номер автомобиля и адрес его дома.

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