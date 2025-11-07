«Беби-бум» произошёл в Сегежском роддоме

Стало известно, сколько малышей появились на свет в Сегежской ЦРБ.

В минувшем октябре в акушерском отделении Сегежской районной больницы на свет появились 20 малышей — 12 девочек и восемь мальчиков, сообщили в правительстве Карелии со ссылкой на данные учреждения.

— Родители постарались на славу, выбирая имена для своих сокровищ. В прошлом месяце у нас родились Варвары, Татьяны, Александры, Марки, Юрии, Тимофеи, Матвеи и Николь! Какие красивые и звучные имена! — написали там.

По оценкам специалистов, такой уровень рождаемости в районе — настоящий «беби-бум».

