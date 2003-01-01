«Бедное мышление» и огромные потери: мошенники украли у петрозаводчанки более миллиона рублей

Женщина хотела заработать на онлайн-бирже, но наткнулась на аферистов.

Аферисты украли у 38-летней петрозаводчанки, которая хотела заработать на онлайн-бирже более миллиона рублей, об этом рассказали в полиции Карелии.

Известно, что женщина зарегистрировалась на сайте для торговли валютой. Позже с ней связались якобы представители онлайн-биржи: «трейдер» и «аналитик».

— Петрозаводчанке предложили сделки с серебром и с валютой. В ходе «торговли» она якобы заработала более 11 000 рублей. После таких небольших сделок, в которые было вложено свыше 76 000 рублей, аналитик предложил ей внести миллион рублей на счёт, — сообщили в ведомстве.

Потерпевшая была не готова к этому предложению и отказалась работать с мошенниками дальше, после отказа аферист обвинил ее в бедном мышлении и помог составить заявление для закрытия счета.

— После этого с петрозаводчанкой начал общение менеджер, убедил её, что просто так закрыть счёт не получится – для этого нужно аннулировать «кредитное плечо» в размере более одиннадцати тысяч долларов. Находясь под давлением, жительница города оформила кредит на 600 000 рублей, собрала личные накопления и все эти средства перевела на указанные счета, — подчеркнули в полиции.

Ситуация не решилась, ей пришло уведомление о том, что закрытие не завершилось. «Менеджер» пытался уговорить женщину взять в каждом банке, где она является клиентом, миллионные кредиты. Тогда она заподозрила, что общалась с мошенниками, а вложенные «в биржу» средства вывести не получится. Ущерб составил более 1 000 000 рублей. По данному факту проводится проверка, - рассказали в полиции.