«Бедолага натерпелся»: привязанного к дереву пса спустя несколько дней спасли от верной гибели в лесу рядом с Карелией

Тревожный лай из леса в Ленобласти услышала в минувшие выходные местная жительница.

Привязанную к дереву собаку обнаружили в лесу под Гатчиной.

Хвостика оставили на верную гибель ещё в воскресенье. Тревожный лай из леса возле деревни Луйсковицы услышала местная жительница. Спустя три дня поисков она нашла пушистого узника — испуганного и голодного, сообщает паблик издания «78 | НОВОСТИ».



Женщина вызвала службу спасения животных. Волонтёры приехали с большой клеткой и после двух часов попыток посадили туда собаку.

«Бедолага натерпелся», — отзывались в комментариях подписчики.



Спасатели решали, что делать с животным. Ветклиника была уже закрыта. Людей, готовых сразу взять питомца на передержку, на тот момент не нашли.



Потом в источнике сообщили, что волонтёры отвезли собаку в ветеринарную клинику.