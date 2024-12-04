«Бедолага натерпелся»: привязанного к дереву пса спустя несколько дней спасли от верной гибели в лесу рядом с Карелией

Тревожный лай из леса в Ленобласти услышала в минувшие выходные местная жительница.
Привязанную к дереву собаку обнаружили в лесу под Гатчиной.
Хвостика оставили на верную гибель ещё в воскресенье. Тревожный лай из леса возле деревни Луйсковицы услышала местная жительница. Спустя три дня поисков она нашла пушистого узника — испуганного и голодного, сообщает паблик издания «78 | НОВОСТИ».
Женщина вызвала службу спасения животных. Волонтёры приехали с большой клеткой и после двух часов попыток посадили туда собаку.
«Бедолага натерпелся», — отзывались в комментариях подписчики.
Спасатели решали, что делать с животным. Ветклиника была уже закрыта. Людей, готовых сразу взять питомца на передержку, на тот момент не нашли.
Потом в источнике сообщили, что волонтёры отвезли собаку в ветеринарную клинику.
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