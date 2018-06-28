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Новости. Общество
21:30, 28 Июня 2018

"Бедра шире, грудь все больше": Виктория Боня располнела

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Хейтеры раскритиковали бывшую участницу реалити-шоу "Дом-2" за лишние килограммы, силикон и фотошоп.

Российская теле- и радиоведущая, актриса и модель Виктория Боня в своем блоге поделилась с поклонниками пикантным фото. На снимке бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" позирует у бассейна в закрытом купальнике, демонстрируя публике глубокое декольте и стройные ножки, пишет "Узнайвсё".

"Ну, просто идеальна, молодец", "Виктория, так держать", "Шикарные формы", "Прелесть", "Вика, вы очень красивая", "Божественная", - рассыпались фанаты в комплиментах.

И заметили при этом, что 38-летняя знаменитость слегка поправилась: "Стала более женственная))), словно наполнилась женской энергией)), даже через фото чувствуется эта энергия!", "Красотка, бедратенькая такая стала", "Вика очень красивая)) Немного поправилась, но ей очень идет".

Хейтерам же пришлись не по нраву несколько килограммов, ставших заметными на бедрах актрисы.

"Бедра все шире, грудь все больше и больше", "Сытая такая стала к сорокету", "Вика, мне кажется, маловат купальник вам все-таки в некоторых местах", - написали они под фото.

Не осталась без внимания и грудь звезды. "На фото видно, что грудь силиконовая и не по размеру, выпирает из-под молочных желез. Без обид, вы мне нравитесь, но это жесть", "Грудь заметно увеличилась у Вики, зря, мне та ее грудь больше нравилась", - добавили подписчики.

Некоторые фолловеры также заметили корявую ретушь снимка. "Красиво, но талия немного перефотошоп)))", "Ноги фотошоп", - прокомментировали они фотографию Виктории Бони.

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